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Китай увеличил квоты на импорт сырой нефти

Китай увеличил квоты на импорт сырой нефти Sinopec: спрос на топливо на внутреннем рынке достигнет пикового значения в 2025 году
Энергетика
23 декабря 2020 г. 14:02
Китай увеличил квоты на импорт сырой нефти

Китай увеличил квоты по импорту сырой нефти в 2021 году на 18%. Первая квота составляет 122,59 млн. тонн, что эквивалентно 900 млн. баррелей (при коэффициенте баррелизации 7,33).

Как передает Report, об этом сообщает oilexp.

Ранее Китай объявил о готовности увеличить квоты по импорту нефти для независимых нефтепереработчиков в 2021 году на 20% до общего показателя 243 млн. тонн.

В текущем году после короткого карантина Китай увеличил закупки нефти. Китайские нефтепереработчики воспользовались исторически низкими ценами, а правительство существенно пополнило стратегический нефтяной резерв страны.

В декабре 2020 года крупнейший нефтепереработчик КНР, компания Sinopec, заявила, что спрос на топливо на внутреннем рынке достигнет пикового значения в 2025 году. Это обусловлено последствиями пандемии коронавируса COVID-19 и растущими продажами электромобилей.

По данным Economics and Development Research Institute (EDRI), спрос на бензин в Китае достигнет пикового значения в 2025 году, а спрос на дизтопливо может достичь пикового уровня уже в следующем году.

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Версия на английском языке China raises quotas on crude oil imports 18 %

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