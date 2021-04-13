Китай увеличил импорт нефти и газа

Закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 56,6 миллиарда долларов США

Китай за первый квартал 2021 года нарастил импорт нефти на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года, природного газа — на 19,6%, при этом импорт угля сократился на 28,5%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Китай за январь-март этого года импортировал 139,2 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 56,6 миллиарда долларов США, что на 3,9% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

В марте Китай импортировал 49,65 миллиона тонн нефти на 22,21 миллиарда долларов США.

Импорт природного газа в Китай за первый квартал этого года составил 29,38 миллиона тонн на сумму 10,3 миллиарда долларов США (в ценовом выражении – рост на 7,3% к январю-марту прошлого года).

В марте Китай импортировал 8,7 миллиона тонн природного газа на 3,05 миллиарда долларов США.

Помимо этого, за первые три месяца 2021 года Китай импортировал 68,4 миллиона тонн угля на 4,8 миллиарда долларов США (в ценовом выражении – снижение на 31,7% к январю-марту прошлого года).