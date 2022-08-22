Китай увеличил импорт энергоресурсов из России почти вдвое

Китай увеличил закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля до 35 млрд долларов США по сравнению с 20 млрд годом ранее.

Китай увеличил закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля до 35 млрд долларов США по сравнению с 20 млрд годом ранее.

Как передает Report, об этом со ссылкой на таможенные данные КНР за март-июль сообщает Bloomberg .

Агентство отмечает, что по итогам июля больше всего выросли поставки российского кокса (плюс 63%, до 2 млн т), угля (плюс 14%, до 7,4 млн т) и сырой нефти (плюс 8%, до 7,15 млн т). Также вырос импорт газа (плюс 20%), алюминия (плюс 16%), палладия (плюс 29%) и пшеницы (плюс 52%).

В то же время импорт российской меди в Китай сократился на 20% (до 20,3 тыс. т), а никеля - на 10% (до 3,2 тыс. т).