Китай увеличил добычу нефти и газа

За первые семь месяцев 2021 года Китай добыл 116,2 млн тонн нефти, а природного газа - 120,2 млрд кубометров

Китай в январе-июле 2021 года нарастил добычу нефти на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа — на 10,7%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

За первые семь месяцев 2021 года Китай добыл 116,2 миллиона тонн нефти. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 2,4%, с аналогичным периодом 2019 года — 3,9%. Объем переработки нефти за январь-июль 2021 года достиг 412,4 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 8,9%, 2019 года — 11,4%).

Отдельно в июле объем добычи нефти в КНР составил 16,87 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,5%), объем переработки — 59,06 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 0,9%). За первые семь месяцев 2021 года Китай сократил импорт нефти на 5,6% — до 301,83 миллиона тонн, отдельно в июле показатель упал на 19,6%, объем импорта составил 41,24 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-июле составила 120,2 миллиарда кубометров (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост на 10,7%, с аналогичным периодом 2019 года — на 21,2%). В июле добыча газа в Китае составила 15,8 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 9,8%, а по сравнению с июлем 2019 года — на 15,1%.

Импорт газа за первые семь месяцев вырос на 24%, до 68,96 миллиона тонн. Отдельно в июле показатель вырос на 27%, составив 9,34 миллиона тонн.

Китай за первые семь месяцев 2021 года нарастил производство угля до 2,26 миллиарда тонн (рост по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов – 4,9% и 4,8% соответственно). При этом импорт угля за январь-июль 2021 года сократился на 15% и составил 169,74 миллиона тонн.

По данным статистического бюро КНР, в стране по итогам первых семи месяцев 2021 года было создано 8,22 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы в июле составил 5,1%. Уровень зарегистрированной городской безработицы в июле достиг 5,1%, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем в июне.

Уровень безработицы среди населения в возрасте 16-24 лет и населения в возрасте 25-59 лет составил 16,2% и 4,2% соответственно.