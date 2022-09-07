Китай сократил импорт нефти и газа с начала года

Китай по итогам восьми месяцев сократил объемы импорта нефти и газа в годовом выражении на 4,7% и 10,2% соответственно.

Китай по итогам восьми месяцев сократил объемы импорта нефти и газа в годовом выражении на 4,7% и 10,2% соответственно.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

В январе-августе Китай импортировал 330,17 млн тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 243,145 млрд долларов, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отдельно в августе Китай импортировал 40,354 млн тонн нефти на 30,5 млрд долларов.

Объем импорта природного газа за восемь месяцев составил 71,04 млн тонн на сумму 42,4 млрд долларов (в ценовом выражении — рост на 44,4%). Отдельно в августе Китай импортировал 8,84 млн тонн газа на 5,94 млрд долларов.