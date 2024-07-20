Китай снизил импорт СПГ из России

Китай снизил в первом полугодии импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до 3,5 млн тонн.

Китай снизил в первом полугодии импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до 3,5 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Главного таможенного управления КНР.

По его данным, объем экспорта российского СПГ в Китай за первые шесть месяцев 2024 года упал до 3,5 млн тонн (более, чем на 2 млрд долларов в ценовом выражении), что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом поставки нефти из РФ в КНР в первом полугодии выросли на 4,8% до 55,1 млн тонн (около 33 млрд долларов в деньгах).