Китай продолжает наращивать импорт СПГ

Китай продолжает наращивать импорт СПГ

Китай в июне 2025 года импортировал максимальный месячный объем сжиженного природного газа (СПГ) с начала года - 5,440 млн тонн (в газообразном виде это 7,074 млрд куб. м).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

По мере наступления летнего пика спроса импорт СПГ подрастает от месяца к месяцу весь второй квартал, но по отношению к прошлогодним значениям он стабильно ниже.

По отношению к июню 2024 года (5,899 млн тонн) поставки снизились на 7%. Сжиженный природный газ на китайском рынке уступает место трубопроводным поставкам, которые более удобны технологически и выгодны по цене.

По объему импорта в июне 2025 Китай обошел Японию (4,44 млн т) (как и в мае); предыдущие пять месяцев (с декабря по апрель) Япония была крупнейшим покупателем в мире.