Китай прекратит поставки СПГ в Европу и Азию для обеспечения внутренней потребности

Китайский регулятор предписал крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии для собственных нужд в зимний период.
Как передает Report, об этом сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", - заявили агентству источники, подразумевая поставки СПГ.
Китая имеет крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.
Bloomberg отмечает, что такие шаги Китая может привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса в зимний период.