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Китай прекратит поставки СПГ в Европу и Азию для обеспечения внутренней потребности

Китай прекратит поставки СПГ в Европу и Азию для обеспечения внутренней потребности Китайский регулятор предписал крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии для собственных нужд в зимний период.
Энергетика
17 октября 2022 г. 13:08
Китай прекратит поставки СПГ в Европу и Азию для обеспечения внутренней потребности

Китайский регулятор предписал крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии для собственных нужд в зимний период.

Как передает Report, об этом сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования", - заявили агентству источники, подразумевая поставки СПГ.

Китая имеет крупные контракты на покупку СПГ у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны.

Bloomberg отмечает, что такие шаги Китая может привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса в зимний период.

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Версия на английском языке China halts LNG sales to foreign buyers to ensure own supply

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