Китай поставил условия перед США в вопросе регулирования цен на нефть

Китай заявил о готовности оказать содействие США с целью стабилизации цен на нефть и предотвращения роста инфляции, высвободив нефть из своих резервов.

Китай заявил о готовности оказать содействие США с целью стабилизации цен на нефть и предотвращения роста инфляции, высвободив нефть из своих резервов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, при этом Китай ставит условия перед Соединными Штатами касательно улучшения условий для развития китайско-американского сотрудничества, в частности воздерживаться от необоснованного давления и подавления Китая в тех областях, где они не нуждаются в помощи.

По мнению китайских экспертов, обращение США к Китаю и другим азиатским странам с призывом оказать содействие свидетельствует о том, что высокие цены на нефть и нефтепродукты беспокоят Джо Байдена, который до промежуточных выборов, назначенных на 2022 год, пытается восстановить экономику страны.

Отметим, что лидер США объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Белый дом обратился к Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Великобритании поддержать Соединенные Штаты. Япония, Индия уже заявили о том, что воспользуются запасами нефти для снижения цен.