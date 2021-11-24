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Китай поставил условия перед США в вопросе регулирования цен на нефть

Китай поставил условия перед США в вопросе регулирования цен на нефть Китай заявил о готовности оказать содействие США с целью стабилизации цен на нефть и предотвращения роста инфляции, высвободив нефть из своих резервов.
Энергетика
24 ноября 2021 г. 10:29
Китай поставил условия перед США в вопросе регулирования цен на нефть

Китай заявил о готовности оказать содействие США с целью стабилизации цен на нефть и предотвращения роста инфляции, высвободив нефть из своих резервов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, при этом Китай ставит условия перед Соединными Штатами касательно улучшения условий для развития китайско-американского сотрудничества, в частности воздерживаться от необоснованного давления и подавления Китая в тех областях, где они не нуждаются в помощи.

По мнению китайских экспертов, обращение США к Китаю и другим азиатским странам с призывом оказать содействие свидетельствует о том, что высокие цены на нефть и нефтепродукты беспокоят Джо Байдена, который до промежуточных выборов, назначенных на 2022 год, пытается восстановить экономику страны.

Отметим, что лидер США объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Белый дом обратился к Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Великобритании поддержать Соединенные Штаты. Япония, Индия уже заявили о том, что воспользуются запасами нефти для снижения цен.

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Версия на английском языке China sets conditions before US for help in regulating oil prices

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