Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения

Китайские власти намерены оказать Пакистану содействие в сфере добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов.

Китайские власти намерены оказать Пакистану содействие в сфере добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в КНР.

"Китай готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов, содействовать активному участию национальных предприятий в разработке пакистанских нефтегазовых месторождений на море", - говорится в документе, распространенном Министерством иностранных дел КНР.

Пекин и Исламабад удовлетворены прогрессом, которого они смогли добиться в области энергетического сотрудничества. Обе стороны подтвердили важность углубления двустороннего взаимодействия в соответствующей сфере, указав на необходимость продвижения экологически чистых проектов.

Китай и Пакистан будут реализовывать соответствующие программы на взаимовыгодной основе "с учетом рыночных и коммерческих принципов".