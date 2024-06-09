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Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения

Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения Китайские власти намерены оказать Пакистану содействие в сфере добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов.
Энергетика
9 июня 2024 г. 12:30
Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения

Китайские власти намерены оказать Пакистану содействие в сфере добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в КНР.

"Китай готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов, содействовать активному участию национальных предприятий в разработке пакистанских нефтегазовых месторождений на море", - говорится в документе, распространенном Министерством иностранных дел КНР.

Пекин и Исламабад удовлетворены прогрессом, которого они смогли добиться в области энергетического сотрудничества. Обе стороны подтвердили важность углубления двустороннего взаимодействия в соответствующей сфере, указав на необходимость продвижения экологически чистых проектов.

Китай и Пакистан будут реализовывать соответствующие программы на взаимовыгодной основе "с учетом рыночных и коммерческих принципов".

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