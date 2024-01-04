Китай переведет мировое судоходство на CПГ и метанол

Китай хочет расширить свое лидерство в мировом судостроении за счет нового поколения судов, работающих на более чистом топливе.

Китай хочет расширить свое лидерство в мировом судостроении за счет нового поколения судов, работающих на более чистом топливе.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, к 2025 году КНР намерена построить более половины мировых судов, работающих на низкоуглеродном топливе, включая сжиженный природный газ и зеленый метанол.

Китайские верфи построили более 50% мировых судов за первые 11 месяцев 2023 года. По данным Bloomberg, в прошлом году заказы на суда, работающие на СПГ, подскочили почти до 40% от общего объема.

Кроме строительства таких судов Китай также планирует ускорить исследование и проектирование новых типов кораблей, работающих на сжиженном аммиаке, водороде и даже углекислом газе. Подразделение China State Shipbuilding заключило контракты на строительство контейнеровозов с метанолом для компании AP Moller-Maersk на сумму свыше 1 млрд долларов США.