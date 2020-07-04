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Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского

Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского КНР ожидает, что Россия увеличит объемы поставок газа в страну до 130 млрд кубометров в год
Энергетика
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4 июля 2020 г. 13:39
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского

Власти КНР приняли решение прекратить импорт газа из Канады и начать закупать углеводороды из России, потому что считают Москву более надежным партнером в вопросе поставок.

Как передает Report, об этом пишет китайская газета Sina.

По информации газеты, на принятие решение руководством страны также повлияло качество канадского топлива. Китайские специалисты неоднократно заявляли, что оно ухудшилось за последнее время, но канадские поставщики не реагировали на претензии.

Важным фактором в данном вопросе стал факт наличия уже работающих совместных проектов РФ и КНР в энергетической сфере, отмечает Sina.

По данным аналитиков газеты, в КНР ожидают, что Россия увеличит объемы поставок газа в страну до 130 млрд кубометров в год.

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