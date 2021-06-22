Китай обогнал Японию по объемам импорта СПГ

Пятипроцентный рост поставок СПГ в Китай в апреле был обеспечен главным образом увеличением импорта СПГ из США, Индонезии, Малайзии и Омана

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в апреле 2021 года выросли до 7,032 млн тонны, что на 34% больше, чем годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это также максимальный показатель с начала текущего года.

Также впервые с начала года поставки СПГ в Китай превысили поставки ресурса в Японию — на протяжении многих лет крупнейшего в мире импортера сжиженного газа. В отдельные месяцы китайские закупки и раньше превышали японские (в 2020 году такое было в пять месяцев из двенадцати). Однако в апреле 2021 года превышение составило рекордные 41%.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что китайский импорт не показывает признаков замедления и в мае он снова может превысить 7 млн тонн, посчитали они на основе данных систем отслеживания морских судов. В 2021 году Китай увеличит потребление СПГ на 11 млн тонн (с 70 млн тонн в 2020 году), обеспечив более половины роста всего мирового рынка СПГ (18 млн тонн), прогнозируют в консалтинговой компании.

Экономика Китая увеличивает потребление электроэнергии, восстанавливаясь после пандемии. При этом увеличивается производство электроэнергии из газа — за первые 4 месяца 2021 года оно выросло на 14%. Одновременно сократилась выработка гидроэлектростанций из-за меньшего количества осадков, а также вклада солнечной энергетики, отмечают в WoodMac.

Пятипроцентный рост поставок СПГ в Китай в апреле по отношению к марту был обеспечен главным образом увеличением импорта СПГ из США (в 2,2 раза), а также Индонезии, Малайзии и Омана.

Отметим, что в период с 7 по 14 июня спотовые цены на СПГ выросли в Азии на 10%.