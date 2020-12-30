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Китай нарастил поставки нефти из Саудовской Аравии

Китай нарастил поставки нефти из Саудовской Аравии Россия в ноябре опустилась на второе место в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай
Энергетика
30 декабря 2020 г. 09:49
Китай нарастил поставки нефти из Саудовской Аравии

Россия в ноябре опустилась на второе место в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай, уступив лидерство Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В прошлом месяце КНР импортировала 6,105 млн тонн российской нефти, что на 8,1% меньше, чем в октябре, и на 20,1% ниже уровня за тот же период прошлого года.

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии в ноябре на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,481 млн тонн. Ноябрьский объем импорта оказался на 3,3% выше, чем годом ранее.

Оман занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. Импорт нефти из этой страны увеличился на 63,7% по сравнению с октябрем — до 5,102 млн тонн.

Закупки нефти в США в ноябре подскочили в 2 раза по сравнению с октябрем — до 3,612 млн тонн. Объем импорта был в 14 раз выше, чем годом ранее.

С начала текущего года Китай увеличил импорт нефти из России на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 77,367 млн тонн, из Саудовской Аравии — на 2,2%, до 77,984 млн тонн. Импорт нефти из США вырос на 155%.

На долю России в этом году приходится 15,4% китайского импорта нефти, Саудовской Аравии — 15,5%, Ирака — 11,3%.

Как сообщалось ранее, в ЕС спрос на российскую нефть также снижается. По словам заместителя редакционного директора S&P GP Джона Морли, одна из партий Urals, предложенная с дисконтом в 0,55 долларов США за баррель с отгрузкой из Приморска 25-29 декабря, не смогла найти покупателей.

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