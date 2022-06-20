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Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня

Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.
Энергетика
20 июня 2022 г. 11:50

Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.

По итогам месяца, показатель поставок сырья достиг рекордного уровня. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

По итогам мая, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов РФ, составил почти 8,42 млн тонн. Этот показатель эквивалентен примерно 1,98 млн баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле. Таким образом, Саудовская Аравия стала вторым по величине импортером российской нефти. По итогам мая объемы поставок увеличились на 9% по сравнению с показателем мая прошлого года и составили 7,82 млн тонн, или 1,84 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что главной причиной роста экспорта из России стали большие скидки на нефть. В частности с дисконтом топливо покупают китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.

В феврале "Роснефть" заключила с китайской CNPC соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

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