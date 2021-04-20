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Китай нарастил импорт саудовской нефти и резко увеличил закупки сырья в ОАЭ

Китай нарастил импорт саудовской нефти и резко увеличил закупки сырья в ОАЭ Саудовская Аравия сохраняет свои позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай седьмой месяц подряд
Энергетика
20 апреля 2021 г. 17:52

Импорт саудовской сырой нефти Китаем вырос на 8,8% в марте по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, это обусловлено высоким спросом на сырье и задержкой поставок из-за загруженности портов.

Импорт сырья из Объединенных Арабских Эмиратов вырос на знаковые 86%. Считается, что этот рост обусловлен тем, что Китай закупал под видом нефти из ОАЭ сырье у Ирана, находящегося под санкциями США.

Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР 20 апреля, поставки из Саудовской Аравии составили 7,84 млн тонн, что эквивалентно 1,85 млн баррелей в сутки. Это больше, чем годом ранее (1,7 млн баррелей в сутки), но ниже импорта в феврале (1,94 млн баррелей в сутки).

Саудовская Аравия сохраняет свои позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай седьмой месяц подряд.

Порты китайского нефтеперерабатывающего узла Шаньдун в течение нескольких недель в январе и феврале испытывали чрезмерную загруженность, что замедлило доставку нефти.

Импорт сырой нефти в Китай из России вырос на 6% в марте — до 1,75 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, но снизился по сравнению с 1,91 млн баррелей в сутки в феврале.

Аналитики Refinitiv ожидают, что поставки из Саудовской Аравии в апреле продолжат падение, учитывая добровольное сокращение поставок на 1 млн баррелей в сутки и повышение цен на нефть марки Arab Light для азиатского рынка.

Аппетит к спотовой нефти сфокусировал китайских покупателей на более конкурентоспособные по ценам африканские источники: импорт из Анголы в марте составил 0,74 млн б/с по сравнению с 0,73 млн баррелей в сутки в прошлом месяце.

Данные таможни также показали, что поставки сырой нефти из Кувейта возросли до 0,6 млн баррелей в сутки, что на 29% больше, чем годом ранее.

Импорт Китая из ОАЭ в прошлом месяце составил 0,71 млн баррелей в сутки, что на 86% больше, чем в марте 2020 года. Поставки из Омана выросли на 60% в годовом сопоставлении и составили 0,86 млн баррелей в сутки.

По данным агентства Reuters, в последние месяцы «косвенные» поставки нефти из Ирана в КНР достигли рекордных объемов. В частности, были зафиксированы подозрительные поставки сырья из Омана, ОАЭ и Малайзии. Большая часть этой нефти попала в провинцию Шаньдун на востоке Китая — центр независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая.

Данные за 20 апреля зафиксировали нулевой импорт из Ирана в марте по сравнению с 255 802 тонн годом ранее на фоне санкций США.

Как сообщал ранее, Индия также сокращает закупки нефти у Саудовской Аравии из-за роста цен и активно ищет альтернативных поставщиков.

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Версия на английском языке China boosts imports of Saudi oil, sharply increases purchases of crude in UAE

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