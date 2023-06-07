Китай нарастил импорт газа и нефти

Китай за пять месяцев текущего года нарастил объемы импорта природного газа и нефти на 3,3% и 6,2% соответственно.

Китай за пять месяцев текущего года нарастил объемы импорта природного газа и нефти на 3,3% и 6,2% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.

Страна импортировала 230,21 млн тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 135,128 млрд долларов. Это на 12,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В мае Китай закупил за границей 51,444 млн тонн нефти на 30,302 млрд долларов.

Объем импорта природного газа в январе-мае 2023 года составил 46,291 млн тонн на сумму 26,984 млрд долларов (в ценовом выражении рост составил 0,5%). В мае Китай закупил за границей 10,641 млн тонн природного газа на 5,432 млрд долларов.

Импорт угля в январе-мае 2023 года составил 182,059 млн тонн (рост на 89,6%) и обошелся Китаю в 23,167 млрд долларов (в ценовом выражении рост составил на 49,5%). В мае страна закупила за границей 39,584 млн тонн угля на 4,612 млрд долларов.