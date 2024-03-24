О нас

Китай увеличил добычу нефти и газа

Китай увеличил добычу нефти и газа Китай в январе - феврале 2024 года увеличил добычу нефти.на 2,9% в годовом исчислении - до 35,11 млн тонн.
Энергетика
24 марта 2024 г. 09:08
Китай увеличил добычу нефти и газа

Китай в январе - феврале 2024 года увеличил добычу нефти на 2,9% в годовом исчислении - до 35,11 млн тонн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом Китай импортировал 88,31 млн тонн нефти, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За отчетный период в стране было добыто 41,7 млрд куб. м природного газа (рост за год на 5,9%).

При этом добыча угля в Китае упала на 4,2% в годовом исчислении - до 710 млн тонн. За два месяца страна импортировала 74,52 млн тонн угля (рост за год на 22,9%).

Выработка электроэнергии крупнейшими предприятиями Китая выросла на 8,3% за первые два месяца этого года, составив 1,49 трлн кВт/ч. При этом выработка тепловой энергии выросла на 9,7%, гидроэнергии - на 0,8%. Выработка атомной энергии и энергии ветра увеличилась на 3,5% и 5,8% соответственно, солнечной энергии - на 15,4%, передает ГСУ КНР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin neft hasilatını artırıb

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi