Китай увеличил добычу нефти и газа

Китай в январе - феврале 2024 года увеличил добычу нефти.на 2,9% в годовом исчислении - до 35,11 млн тонн.

Китай в январе - феврале 2024 года увеличил добычу нефти на 2,9% в годовом исчислении - до 35,11 млн тонн.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

При этом Китай импортировал 88,31 млн тонн нефти, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За отчетный период в стране было добыто 41,7 млрд куб. м природного газа (рост за год на 5,9%).

При этом добыча угля в Китае упала на 4,2% в годовом исчислении - до 710 млн тонн. За два месяца страна импортировала 74,52 млн тонн угля (рост за год на 22,9%).

Выработка электроэнергии крупнейшими предприятиями Китая выросла на 8,3% за первые два месяца этого года, составив 1,49 трлн кВт/ч. При этом выработка тепловой энергии выросла на 9,7%, гидроэнергии - на 0,8%. Выработка атомной энергии и энергии ветра увеличилась на 3,5% и 5,8% соответственно, солнечной энергии - на 15,4%, передает ГСУ КНР.