Китай намерен в одиночку приобрести долю в Saudi Aramco

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Китайские государственные нефтяные компании PetroChina и Sinopec выдвинули предложение по покупке доли нефтяной компании Saudi Aramco.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, китайские компании намерены приобрести 5% Saudi Aramco, капитализация которой оцениваются в 2 трлн долларов.

Аналитики подчеркивают, что предложение китайской стороны направлено на обеспечение нефтяной безопасности страны.

Напомним, что ранее на фоне резкого снижения цен на нефть Саудовская Аравия объявила о планах вывести Saudi Aramco на IPO. Ожидается, что IPO будет проведено на Лондонской или Нью-Йоркской фондовых биржах. В настоящее время эти биржи борются за право осуществления данной операции.