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    Китай намерен в одиночку приобрести долю в Saudi Aramco

    IPO будет проведено на Лондонской или Нью-Йоркской фондовых биржах

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Китайские государственные нефтяные компании PetroChina и Sinopec выдвинули предложение по покупке доли нефтяной компании Saudi Aramco. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, китайские компании намерены приобрести 5% Saudi Aramco, капитализация которой оцениваются в 2 трлн долларов.

    Аналитики подчеркивают, что предложение китайской стороны направлено на обеспечение нефтяной безопасности страны.

    Напомним, что ранее на фоне резкого снижения цен на нефть Саудовская Аравия объявила о планах вывести Saudi Aramco на IPO. Ожидается, что IPO будет проведено на Лондонской или Нью-Йоркской фондовых биржах. В настоящее время эти биржи борются за право осуществления данной операции. 

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