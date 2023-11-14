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Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 14:39
Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Расположена она будет в акватории порта Гуанли в восточной провинции Шаньдун. Конструкция станции предусматривает размещение солнечных панелей на свайных фундаментах. Ее мощность составит 1 ГВт.

Сроки завершения данного проекта не называются. После сдачи в эксплуатацию станция сможет вырабатывать до 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Это эквивалентно сокращению потребления угля на уровне 594,5 тыс. тонн.

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