Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции.

Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Расположена она будет в акватории порта Гуанли в восточной провинции Шаньдун. Конструкция станции предусматривает размещение солнечных панелей на свайных фундаментах. Ее мощность составит 1 ГВт.

Сроки завершения данного проекта не называются. После сдачи в эксплуатацию станция сможет вырабатывать до 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Это эквивалентно сокращению потребления угля на уровне 594,5 тыс. тонн.