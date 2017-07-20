Китай и Япония сокращают импорт нефти

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Нефтетрейдерам в скором времени придется искать новые рынки сбыта вместо Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, снижение спроса на бензин резко снизило объемы импорта в двух основных азиатских экономиках - Японии и Китае.

Согласно прогнозам, в третьем квартале китайские НПЗ сократят свои производственные мощности примерно на 10%, что непременно отразится на показателях спроса на сырую нефть. Китайская государственная компания China Petroleum & Chemical Corp., крупнейший в мире переработчик нефти, в июне-августе сократит ежемесячный объем переработки примерно на 1 млн метрических тонн, сообщают осведомленные источники. В суточном эквиваленте сокращение объемов составит порядка 240 тыс. баррелей.

По данным Bloomberg, в апреле внутренний спрос на черное золото упал на 0,3%, а потребление бензина сократилось на 6.3%, продемонстрировав снижение впервые с сентября прошлого года. По данным информационного агентства Shanghai Securities News, автозаправочные станции Sinopec в восточном городе Цзыбо уже предоставляют клиентам скидку в размере 2,3 юаней за каждый литр бензина, переходя к ценовой борьбе за выживание.

Между тем внутренний спрос на бензин снижается катастрофически быстро. В июньском отчете Международного энергетического агентства говорится о том, что в 2017 году спрос на бензин в Китае в среднем составит 95 тыс. баррелей в день, что значительно ниже средних показателей за последние два года на уровне 230-290 тыс.

"Спрос на топливо в Китае снижается на фоне растущей популярности совместного использования велосипедов, а также альтернативных видов транспорта, таких как автомобили, работающие на природном газе или электричестве", - отмечает Гуо Йифань, аналитик консалтинговой компании Sinolink Securities в Шанхае. По ее прогнозам, совместное использование велосипедов в крупных городах может сократить спрос на бензин на 1,27 млн тонн в этом году, тогда как работающие на природном газе автомобили уже вытеснили 22 млн тонн топлива, по сравнению с показателями 2016 года.

Напомним, что, по данным министерства финансов Японии, в июне совокупные объемы импорта сократились в годовом исчислении на 12,5% и составили 95 млн баррелей.