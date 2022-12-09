Китай и Саудовская Аравия призвали к стабилизации нефтяного рынка

Саудовская Аравия и Китай считают важным стабилизацию мировых рынков нефти.

Саудовская Аравия и Китай считают важным стабилизацию мировых рынков нефти.

Как передает Report со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA, об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам визита в Эр-Рияд председателя КНР Си Цзиньпина.

"Хорошие основы сотрудничества в сфере энергетики существуют благодаря богатым нефтяным ресурсам королевства и обширному рынку Китая. Развитие и укрепление сотрудничества между странами в нефтяной области соответствует общим интересам. Обе стороны подчеркнули важность стабилизации мировых нефтяных рынков", - говорится в документе.

Кроме того, "КНР приветствовал роль королевства в поддержании баланса и стабильности мировых нефтяных рынков, а также в качестве крупного надежного экспортера сырой нефти в Китай".

Си Цзиньпин находится с официальным визитом в Саудовской Аравии, где в пятницу примет участие в саммитах с участием глав стран Персидского залива и арабских государств.