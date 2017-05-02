Китай и ОАЭ намерены совместно развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Китай и ОАЭ намерены расширять сотрудничество сторон, включая нефтяную отрасль. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейид Аль Нахайяом: "'Мы будем и далее расширять сферы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, будем работать над усилением соединения и обновлением промышленности двух стран".

По словам Ван И, Китай и ОАЭ выражают важность расширения сотрудничества в сфере нефти и газа, строительстве портов и других сферах. Министр иностранных дел Китая добавил, что стороны также будут изучать сотрудничество в таких отраслях, как атомная энергетика, чистая энергетика, авиация и аэрокосмическая отрасль.

"Мы очень рады видеть, что наши отношения двигаются вперед", - сказал на пресс-конференции Абдалла бен Зейид Аль Нахайян. По его словам, развитие торгово-экономических отношений ОАЭ и КНР важно не только для двух стран, но и для региона. Он отметил, что стороны в ходе переговоров достигли широкого консенсуса по дальнейшим шагам и выработали план для дальнейшего сотрудничества.