Кирилл Петков: Предприняты необходимые шаги для подготовки IGB к коммерческой эксплуатации

Предприняты необходимые шаги для подготовки к коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece - Bulgaria: IGB).

Предприняты необходимые шаги для подготовки к коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece - Bulgaria: IGB).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на встрече с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым в Софии.

Говоря о реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария, который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию и будет подключен к Трансадриатическому газопроводу, Петков сказал, что были предприняты необходимые шаги для обеспечения готовности трубопровода к коммерческой эксплуатации.

Отметив важность крупных инфраструктурных проектов, таких как Южный газовый коридор, в обеспечении регионального и глобального энергоснабжения, Шахбазов заявил, что страна готова продолжать усилия в этом направлении.

На встрече были обсуждены текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества между двумя странами в рамках Южного газового коридора.

В конце марта 2022 года оператора IGB сообщил, что интерконнектор уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск IGB планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ. Посредством газопровода Болгария получит 1 млрд кубометром газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу (Италия, Греция и Болгария) начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP. Однако из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в 4 раза меньше запланированного.

В настоящее время азербайджанский газ в Болгарию поступает по существующей линии мощностью 3,68 млрд кубометров в год на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией. Это сильно ограничивает возможности импорта азербайджанского газа в Болгарию и позволяет поставлять только 250-300 млн кубометров в год.