Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента

Начало коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB) представляет собой исключительный момент не только для всех вовлеченных в проект сторон, но и Европы в целом.

Начало коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария (IGB) представляет собой исключительный момент не только для всех вовлеченных в проект сторон, но и Европы в целом.

Как сообщает Report, об этом на церемонии ввода в эксплуатацию IGB в Софии заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Ввод в эксплуатацию IGB - исключительный момент не только для Юго-Восточной Европы, но и для всей Европы, так как благодаря ему значительно возрастает энергобезопасность и надежность поставок для всех соединенных трубопроводами стран Балкан и всего континента", - заявил К. Мицотаксис.

"Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, газопровод IGB доставит природный газ из Азербайджана в Болгарию. И это ослабит полную зависимость Болгарии от российского топлива. Вместе с другими инфраструктурными проектами, реализуемыми в регионе, это позволит создать надежную сеть поставок газа", - сказал он, добавив, что в начале проекта IGB многие выражали сомнения в том, что он будет реализован.

Премьер-министр выразил удовлетворение, что Греция играет важную роль в создании энергетического хаба, который будет служить интересам не только самой страны, но и всех государств региона.

"В целом это не только газопровод, который диверсифицирует источники и пути поставок энергоносителей. Это также газопровод, который соединяет европейские страны, имеющие общие европейские ценности – солидарность и региональное сотрудничество", - отметил К. Мицотаксис.