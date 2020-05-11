Кыргызстан запросил скидку на российский газ

Правительство Киргизии обратилось к российскому руководству с просьбой пересмотреть цену за поставку российского природного газа из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина Кыргызстана.

«Распространение коронавирусной инфекции, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому кыргызская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ», — сказали в пресс-службе.

Также кабмин республики намерен обсудить с российской стороной вопрос о расходовании свободных средств российско-кыргызского фонда развития для финансирования бизнеса.

В настоящее время цена за поставку 1 тыс. кубометров природного газа из России в Кыргызстан составляет 150 долларов США.