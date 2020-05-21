Кыргызстан ведет переговоры по снижению цены на российский газ

Правительство Кыргызской Республики ведет переговоры с российской стороной по снижению отпускной цены на природный газ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эркин Асрандиев.



По его словам, коронавирус оказал влияние на снижение курса сома к доллару США, что привело к приостановлению большей части экономической деятельности. Снизилась и покупательская способность населения. Поэтому ведутся переговоры с Россией о том, чтобы снизить отпускную цену на природный газ и перейти на расчёты в национальной валюте, сказал он.



Э.Асрандиев напомнил, что регулирование цен на природный газ сегодня осуществляется на основе двустороннего соглашения с Россией.





«В соответствии с договором о ЕАЭС, формирование общего рынка газа планируется к 2025 году. Сейчас Кыргызстан приобретает газ на своей границе в соответствии с соглашением между кыргызским правительством и правительством России о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа», - сказал он.





Также он добавил, что в настоящее время завершается разработка документа о стратегических направлениях ЕАЭС до 2025 года, в рамках которой обсуждается и вопрос тарифа по транспортировке газа. К слову, обсуждали его 19 мая главы государств и на заседании Высшего Евразийского экономического совета, где Кыргызская Республика выступила за не дискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа вне зависимости от страны происхождения.

