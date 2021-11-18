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Киев предложил Европе создать газовый фонд

Киев предложил Европе создать газовый фонд Киев предложил европейским партнерам создать газовый фонд для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 17:49
Киев предложил Европе создать газовый фонд

Киев предложил европейским партнерам создать газовый фонд для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства энергетики Украины.

"Украина предложила Европе совместно создавать новые инструменты, которые устранят возможности шантажа и манипулирования на энергетическом рынке. Такие инструменты обеспечат диверсификацию поставок энергоресурсов, в том числе газа, и надежные условия для маневрирования", — цитирует пресс-служба заявление заместителя министра энергетики по европейской интеграции Ярослава Демченкова во время выступления на Международном форуме инфраструктуры и транспорта.

Замминистра подчеркнул, что сейчас важно обеспечить полную интеграцию украинских энергетических рынков с общеевропейскими.

"Газотранспортная система Украины – единственный надежный маршрут, который не контролируется "Газпромом". Замена этого маршрута может привести к дефициту газа в странах к югу и востоку от хаба в Баумгартене (Италия, Австрия, Словакия, Украина, Польша и Балканские страны). Поэтому мы предложили нашим европейским партнерам создание газового фонда для формирования специальных запасов газа и хеджирования нестабильности цен за счет доступа к резервам газа", — сообщил Я.Демченков.

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