KfW выделил 150 млн евро на строительство первого на территории Грузии подземного газохранилища

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Германский банк реконструкции и развития (KfW) станет одним из инвесторов проекта строительства первого на территории Грузии подземного хранилища газа (ПХГ), предоставив 150 млн евро "Грузинской нефтяной и газовой корпорации" (GOGC).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об это заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка 250 млн долларов, его финансирование будет осуществляться как за счет средств GOGC, так и за счет средств, привлекаемых от международных финансовых институтов.

Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, которое подготовила французская Geostock SAS, предполагаемая емкость ПХГ - до 280 млн куб. м, что составляет примерно 15% годового потребления газа в Грузии.

Строительство ПХГ планируется начать в 2018 году, а завершить - к 2021 году.

Отметим, что Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд кубометров природного газа, основным поставщиком газа в республику является Азербайджан.