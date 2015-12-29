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    Keppel сохранила контракт в Азербайджане

    Контракт был подписан между дочерней компанией Keppel и BP Exploration

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сингапурская компания Keppel Offshore and Marine, специализирующаяся на оффшорных операциях и судостроительстве, сохранила четыре контракта, заключенных с различными международными компаниями.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании, один из таких контрактов, заключенный с BP Exploration Ltd., связан с модернизацией барж.

    Отметим, что данный контракт был подписан BP Exploration Ltd. с Caspian Shipyard Company, являющейся совместным предприятием Keppel Offshore and Marine и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Компания была основана в 2007 году.

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