AFP: Кения впервые в своей истории поставила на экспорт партию нефти

Кения отгрузила на мировой рынок сырую нефть в первый раз в своей истории, войдя в группу стран - экспортеров нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP).

"Это поворотный момент в истории Кении", - заявил президент страны Ухуру Кеньятта, выступая на торжественной церемонии в порту Момбаса в связи с отправкой первого танкера с кенийской нефтью. Президент также развернул национальный флаг на борту танкера, который взял на борт 200 тысяч баррелей нефти.

Первая партия кенийской нефти куплена на международном аукционе китайской компанией за 12 млн долларов, она направляется на переработку в Малайзию.

Нефть была обнаружена в Кении в 2012 году. Первое из найденных месторождений находится на западе страны в долине Локичар. Его запасы оцениваются в 560 млн баррелей извлекаемой нефти. Сейчас страна производит 80 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

Между тем новейшие геологические исследования показывают, что Локичар может быть частью огромной нефтяной провинции, которая расположена на протяжении всей Большой рифтовой долины - континентального хребта, пресекающего Кению с севера на юг.