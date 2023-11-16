"КазТрансОйл" за 10 месяцев отправил в Германию 690 тыс. тонн нефти

Объем транспортировки нефти в Германию за десять месяцев составил 690 тыс. тонн.

Объем транспортировки нефти в Германию за десять месяцев составил 690 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба АО "КазТрансОйл".

"В январе-октябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 690 тыс. тонн", - указывается в сообщении.

На ноябрь в планах "КазТрансОйла" - поставка в Германию еще 100 тыс. тонн казахстанской нефти.

Пресс-служба компании напомнила, что годовую заявку на прокачку 1,2 млн тонн по системе нефтепроводов российского ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки через "Дружбу" в Германию "КазТрансОйл" отправляла в декабре прошлого года.

Транзит нефти, добавили в КТО, осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

"АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти в год по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - уточнили в компании.

Национальный оператор по магистральному нефтепроводу "КазТрансОйл" владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. километров.