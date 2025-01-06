КазТрансОйл увеличил в 2024 году объем транспортировки нефти на 2%

КазТрансОйл в 2024 году транспортировал 44 млн 887 тыс. тонн нефти, что на 699 тыс. тонн или на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

КазТрансОйл в 2024 году транспортировал 44 млн 887 тыс. тонн нефти, что на 699 тыс. тонн или на 2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Как передает казахстанский бюро Report по ссылкой на пресс-службу компании.

По данным компании, объем поставки нефти на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы в 2024 году составил 16,172 млн тонн, что на 139 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом.

Экспорт компанией казахстанской нефти в 2024 году составил 17,253 млн тонн, что на 4% выше показателя годом ранее.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.