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"КазТрансОйл" с начала года отправил транзитом в Китай свыше 2,5 млн тонн российской нефти

"КазТрансОйл" с начала года отправил транзитом в Китай свыше 2,5 млн тонн российской нефти Казахстанское АО «КазТрансОйл» (КТО) в I квартале 2024 года осуществило транзит 2,507 млн тонн российской нефти в Китай по магистральному нефтепроводу «Атасу-Алашанькоу».
Энергетика
9 апреля 2024 г. 11:16
КазТрансОйл с начала года отправил транзитом в Китай свыше 2,5 млн тонн российской нефти

Казахстанское АО "КазТрансОйл" (КТО) в I квартале 2024 года осуществило транзит 2,507 млн тонн российской нефти в Китай по магистральному нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу".

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

По данным КТО, в 2023 году объем транзита российской нефти по территории Казахстана в Китай составил 9,989 млн тонн.

В 2014-2023 годах "КазТрансОйл" обеспечил транзит в Китай 91 млн тонн российской нефти.

АО "КазТрансОйл" осуществляет транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР с 2014 года в рамках казахстано-российского соглашения от 24 декабря 2013 года.

В 2022 году КТО продлил до 31 декабря 2033 года договор с российской компанией "Роснефть" на услуги по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китай.

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Версия на английском языке KazTransOil sends over 2.5M tons of Russian oil in transit to China

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