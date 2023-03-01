"КазТрансОйл" планирует поставить еще 20 тыс. тонн нефти в Германию в марте

АО "КазТрансОйл" в марте планирует осуществить транзит 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию.

АО "КазТрансОйл" в марте планирует осуществить транзит 20 тыс. тонн казахстанской нефти в Германию.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Минэнергетики Казахстана, компания в марте планирует осуществить транспортировку 20 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

"АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тыс. тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в I квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - говорится в сообщении компании.

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию.