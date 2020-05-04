«КазМунайГаз» отказался от планов выхода в 2020 году на IPO

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» не выйдет на IPO в 2020 году из-за кризиса на нефтяном и финансовых рынках.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил заместитель председателя правления – финансовый директор АО «НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев на брифинге в понедельник.

«Компания планировала выйти на IPO в 2020 году, но теперь не выйдет. В связи с изменением ситуации на мировом нефтяном рынке и глобальных финансовых рынках компания сейчас пересматривает сроки выхода на IPO», – сказал Д. Карабаев.

По его словам, компания ожидает, как скоро и когда смогут восстановиться рынки после кризиса, что был в марте-апреле текущего года на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Напомним, что в октябре прошлого года глава фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов подтвердил, что национальная нефтяная компания «КазМунайГаз» выйдет на IPO в 2020 году. Председатель правления биржи Международного финансового центра «Астана» Тим Беннет даже назвал сроки первичного публичного размещения акций АО «НК «КазМунайГаз» – II квартал 2020 года. Первым из компаний фонда «Самрук-Казына» на IPO вышел «Казатомпром». В ноябре 2018 года фонд продал 15% акций атомной компании, а в октябре 2019-го – еще 3,8%.

