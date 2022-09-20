КазМунайГаз выкупил 50% доли в КМГ Кашаган Б.В.

Национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" реализовала колл-опцион на обратный выкуп у АО "Самрук-Қазына" 50% доли в частной компании "КМГ Кашаган Б.В.". Сумма сделки оценивается в 3,8 млрд долларов.

Национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" реализовала колл-опцион на обратный выкуп у АО "Самрук-Қазына" 50% доли в частной компании "КМГ Кашаган Б.В.". Сумма сделки оценивается в 3,8 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом говорится в сообщении "КазМунайГаз".

"Данное приобретение является одной из самых крупных сделок для "КазМунайГаза" за последние годы. В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков КМГ Кашаган Б.В.", - сообщил зампредседателя правления КМГ Даурен Карабаев.