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Казмунайгаз в 2024 году увеличил добычу нефти на 1,3%

Казмунайгаз в 2024 году увеличил добычу нефти на 1,3% Объем добычи нефти и конденсата по группе компаний "КазМунайГаз" *КМГ) составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%.
Энергетика
9 января 2025 г. 12:47
Казмунайгаз в 2024 году увеличил добычу нефти на 1,3%

Объем добычи нефти и конденсата по группе компаний "КазМунайГаз" (КМГ) составил 23,8 млн тонн, превысив показатель 2023 года на 1,3%.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом сообщил председатель правления КМГ Асхат Хасенов, которого принял сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Хасенов проинформировал главу государства о том, что для поддержания уровня добычи компанией реализуется "Программа технологических вызовов", предусматривающая применение методов повышения нефтеотдачи с дифференцированным подходом к каждому месторождению.

Президенту Токаеву также было доложено, что начался этап проектирования по проекту "Каламкас-море" стоимостью $6,4 млрд. В 2024 году началось бурение на скважинах "Тургай Палеозой", "Каратон Подсолевой", "Каражар" и "Тайсойган", ресурсы которых оцениваются в более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

По данным КМГ, объем транспортировки нефти в 2024 году превысил показатель 2023 года на 4%, составив 83,6 млн тонн. На отечественных нефтеперерабатывающих заводах в прошлом году переработано 17,44 млн тонн нефти.

"На стадии реализации – проект по увеличению производства битума до 750 тыс. тонн в год на ТОО «CASPI BITUM». Начаты ранние строительные работы по проекту завода по производству полиэтилена стоимостью $7,4 млрд, мощность которого составит 1 млн 250 тыс. тонн продукции в год", - говорится в информации.

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