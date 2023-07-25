"КазМунайГаз" разрабатывает с SOCAR план увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан

В настоящее время национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) разрабатывает дальнейший план увеличения объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайд

В настоящее время национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) разрабатывает дальнейший план увеличения объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в соответствии с достигнутыми договоренностями между КМГ и азербайджанской SOCAR, в текущем году начата транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан, ежегодным объемом 1,5 млн тонн. Транспортировка нефти по маршруту осуществляется на паритетной основе (50%/50%). От казахстанской стороны морским перевозчиком определен "Казмортрансфлот" («дочка» КМГ), а от азербайджанской – ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO).

В нацкомпании считают маршрут Актау-Баку-Джейхан приоритетным экспортным направлением, учитывая наличие значительных свободных транспортных мощностей и выхода в Средиземное море (турецкий портовый терминал в Джейхане расположен на Средиземном море). По предложению азербайджанской стороны КМГ также изучает возможность использования нефтепровода Баку-Супса и потенциальные железнодорожные маршруты. При этом направление транспортировки нефти, отмечают в компании, будет зависеть от экономической эффективности маршрута и стоимости транспортировки.

Как сообщили в КМГ, 800 тысяч тонн нефти в год будут перевозить по Каспию начиная с осени 2023 года два танкера, приобретенных компанией Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS, совместное предприятие "КазМунайГаза" и Abu Dhabi Ports (ОАЭ).

"В рамках реализации сотрудничества CIMS приобрело два танкера дедвейтом 8 тысяч тонн каждый, стоимость одного танкера составила порядка 15 млн долларов США. Осенью текущего года данные танкеры прибудут в Каспийское море (Актау) и начнут оперирование. Мощность транспортировки двух приобретаемых танкеров по маршруту Актау-Баку составит порядка 800 тысяч тонн в год", — говорится в ответе на запрос "Курсива".

При этом партнерами предусматривается дальнейшее развитие танкерного флота, а решения о приобретении танкеров будут приниматься на основе ожидаемых объемов морских перевозок. В КМГ видят необходимость в обновлении и развитии танкерного флота Казахстана с учетом перспектив роста морских перевозок по Транскаспийскому маршруту.

Танкеры «Казмортрансфлот», используемые для перевозки нефти по маршруту Актау-Баку, отвечают требованиям международных нефтяных компаний МНК. Все танкеры «Казмортрансфлота» уже задействованы в транскаспийских перевозках. Поэтому в КМГ не исключают возможность аренды СП аналогичных танкеров для перевозки нефти в случае возникновения большого спроса по данному маршруту.

В компании отмечают, что отгрузка нефти в Актау идет на суда под казахстанским и азербайджанским флагами, а стоимость фрахта может существенно варьироваться в зависимости от типа и размера судна, расстояния между портами и условий контрактов. В качестве одной из причин наращивания собственного танкерного флота на Каспии в КМГ называют возможность иметь более высокий уровень контроля над качеством и безопасностью перевозок.

Как сообщил в начале апреля возглавлявший в тот момент министерство энергетики Болат Акчулаков, развитие перевозок нефти по Каспию сдерживают высокие тарифы на транспортировку. К примеру, до Баку стоимость транспортировки тонны нефти составляет около 100 долларов США, в том числе по железной дороге и далее танкером, что кратно дороже, чем отправка на экспорт через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По его словам, чтобы изучить вопрос транспортировки нефти через Каспий в Баку и далее в Европу, в этом году было заключено соглашение по транспортировке в тестовом режиме 1,5 млн тонн в данном направлении. Минэнерго ведет работу по заключению дополнительных соглашений с заинтересованными сторонами.

"Например, надо строить нефтяные танкеры. Где мы их строить будем, сколько их нужно, где мы их будем завтра ремонтировать. Все эти вопросы мы сейчас совместно решаем", – сказал он.