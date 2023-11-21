"КазМунайГаз" приобрел 60% доли в проекте разработки месторождения Дунга

"КазМунайГаз" выкупил долю акций "дочки" TotalEnergies в нефтегазовом месторождении Дунга.

"КазМунайГаз" выкупил долю акций "дочки" TotalEnergies в нефтегазовом месторождении Дунга.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом передает пресс-служба компании.

"КазМунайГаз" объявляет о завершении приобретения у TotalEnergies EP Danmark A/S (дочерняя компания TotalEnergies) 100% акций в уставном капитале компании Total E&P Dunga GmbH и права владения в проекте недропользования Дунга", - указывается в сообщении.

Сделка совершена в соответствии с условиями договора купли-продажи, ранее подписанного между "КазМунайГазом" и TotalEnergies EP Danmark A/S.

"Обе стороны отмечают, что завершение сделки в очередной раз демонстрирует полное взаимопонимание между компаниями по разным направлениям сотрудничества", - говорится в сообщении.

Месторождение расположено в Тупкараганском районе Мангистауской области. Его геологические запасы составляют 106 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа.

Проект Дунга реализуется в рамках Договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года. В настоящее время участниками проекта являются компании Total E & P Dunga GmbH (60%), Oman Oil Company Limited (20%) и Partex Kazakhstan Corporation (20%), совместно именуемые Контрактор. Оператором проекта является Total E&P Dunga GmbH.

С 2007 года месторождение Дунга находится на стадии полномасштабной разработки.

В рамках данной программы пробурена 171 скважина и осуществлена модернизация действующих объектов, а также ввод в действие новых производственных участков с соответствующей инфраструктурой месторождения.