КазМунайГаз построит в Казахстане завод по производству нефтегазового оборудования стоимостью $40 млн

Казахстанская национальная нефтяная компания. АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) построит на юго-западе Казахстана завод по производству нефтегазового оборудования стоимостью около $40 млн.

Казахстанская национальная нефтяная компания. АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) построит на юго-западе Казахстана завод по производству нефтегазового оборудования стоимостью около $40 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ, предприятие будет построено в Жанаозене (Мангистауская область Казахстана). Сегодня состоялась церемония закладки фундамента будущего завода.

"Новый завод будет производить 51 тыс. тонн трубной продукции, 540 тыс. ед. насосных штанг и 100 ед. подогревателей нефти в год. Планируется, что завод будет передан в эксплуатацию уже в следующем году", -говорится в сообщении.

Проект будет реализован в рамках программы "КазМунайГаз" по привлечению инвесторов для создания производств в Жанаозене.

Планируемая сумма инвестиций в строительство нового завода превышает 17 млрд тенге ($38,3 млн). Планируется создать более 250 новых рабочих мест для жителей Жанаозена.

"Открытие производства внесет вклад в импортозамещение, процветание экономики региона, увеличение налоговых поступлений в местный и республиканский бюджеты", - отмечает КМГ.