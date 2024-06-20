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КазМунайГаз планирует наладить производство в Казахстане экологически чистого авиатоплива

КазМунайГаз планирует наладить производство в Казахстане экологически чистого авиатоплива Компания “КазМунайГаз” (КМГ) планирует наладить производство в Казахстане производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF).
Энергетика
20 июня 2024 г. 14:50
КазМунайГаз планирует наладить производство в Казахстане экологически чистого авиатоплива

Компания “КазМунайГаз” (КМГ) планирует наладить производство в Казахстане производства экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

“Возможность создания в Казахстане производства SAF председатель правления КазМунайГаз Асхат Хасенов обсудил 20 июня с руководством американской технологической компании LanzaJet и японской инвестиционной компании Mitsui/ По итогам встречи обе иностранные компании выразили заинтересованность в совместной с КМГ реализации данного проекта”, - говорится в информации.

Отмечается, что предварительное технико-экономическое обоснование проекта строительства производственного комплекса SAF в Казахстане проведено по совместной инициативе КМГ и авиакмпании Air Astana при финансовом содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Следующим этапом планируется разработка детального ТЭО проекта.

Согласно информации, Air Astana в настоящее время изучает перспективу использования SAF в своём парке воздушных судов. По концепции низкоуглеродного развития АО «Самрук-Қазына», доля потребления SAF данным авиаперевозчиком будет постепенно увеличиваться и составит 5 % - к 2040 году, 15 % - к 2050 году и 25 % - к 2060 году, - отмечается в сообщении .

Кроме того, три крупных нефтеперерабатывающих завода КМГ готовы к производству авиатоплива Jet A-1, что позволит в будущем смешивать его с SAF.

SAF это устойчивое авиатопливо, представляющее собой экологически чистую версию топлива Jet-1. В отличие от обычного авиакеросина, SAF в чистом виде сокращает выбросы углерода на 80 %. SAF и Jet-1 взаимозаменяемы, что позволяет смешивать их в емкостях для хранения в аэропортах с имеющимся топливом. США планируют перейти на 50-процентное использование SAF к 2050 году. Европейский союз — начиная с 2025 года на уровне 2 %, увеличив этот показатель до 5 % с 2030 года и до 63 % в 2050 году.

LanzaJet недавно в США открыла LanzaJet Freedom Pines Fuels — первый в мире завод по производству SAF, который планирует выпускать 1 млрд галлонов SAF к 2030 году.

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Версия на английском языке KazMunayGas eyes establishing production of environmentally friendly aviation fuel in Kazakhstan

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