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"КазМунайГаз" и SOCAR не исключают совместную геологоразведку

​"КазМунайГаз" и SOCAR не исключают совместную геологоразведку
© Report/ Elchin Murad

Казахстанский "КазМунайГаз" планирует проводить геологоразведочные работы с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления по геологии и разведке "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев.

По его словам, геологоразведочные работы будут проводиться на сухопутных и морских участках в Казахстане и Азербайджане: "После их завершения стороны выберут наиболее перспективные и экономически эффективные структуры для проведения совместных работ".

К. Исказиев также отметил, что рассматривается вопрос транзита казахстанской нефти через Азербайджан: "Это связано с наращиванием добычи нефти в Казахстане. Сегодня нас особенно интересует южное направление. Это важно для диверсификации".

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