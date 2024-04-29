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КазМунайГаз и китайская госкомпания договорились о сотрудничестве в сфере добычи нефти и газа

КазМунайГаз и китайская госкомпания договорились о сотрудничестве в сфере добычи нефти и газа Казахстанская компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания КНР "Shaanxi Yanchang Petroleum Group" договорились о сотрудничестве для дальнейшего расширения нефтегазовой отрасли Казахстана.
Энергетика
29 апреля 2024 г. 15:06
КазМунайГаз и китайская госкомпания договорились о сотрудничестве в сфере добычи нефти и газа

Казахстанская компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания КНР "Shaanxi Yanchang Petroleum Group" договорились о сотрудничестве для дальнейшего расширения нефтегазовой отрасли Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

"КМГ и Shaanxi Yanchang Petroleum Group 26 апреля подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает двустороннее взаимодействие по вопросам улавливания, использования и хранения CO₂, нефтегазохимии, разведки и разработки, переработки нефти и газа, а также в сфере торговли импортом и экспортом продукции", - говорится в информации.

Документы в Астане подписали заместитель председателя Правления КМГ Сериккали Брекешев и генеральный директор Shaanxi Yanchang Petroleum Group Чжан Кайюн.

"Документы, которые мы подписали, вносят дополнительный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими компаниями в части низкоуглеродного развития и дальнейшего расширения нефтегазовой отрасли Казахстана", — отметил С.Брекешев.

Shaanxi Yanchang Petroleum Group — китайская государственная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Сиане, провинция Шэньси. В группу входят предприятия по добыче нефти и газа, нефтепереработки, по производству нефтехимической продукции, прокладке и обслуживанию трубопроводов.

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Версия на английском языке KazMunayGas, China’s state company agree to co-op in oil and gas production

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