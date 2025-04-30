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КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта "Жылыой"

КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта "Жылыой" КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта "Жылыой"
Энергетика
30 апреля 2025 г. 12:01
КазМунайГаз и китайская CNOOC договорились об условиях реализации проекта Жылыой

В Астане подписано соглашения о совместной деятельности и о финансировании нового проекта "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря в казахстанской части шельфа.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу нацкомпании КазМунайГаз, документы подписали первый заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев и генеральный менеджер по проектам в России и Центральной Азии CNOOC Лю Бо.

"Документы закрепляют стратегическое партнерство и условия совместной реализации нового проекта недропользования "Жылыой" в северо-восточной части Каспия в казахстанском секторе", - говорится в сообщении КМГ.

Это первый геологоразведочный проект CNOOC в Казахстан. "Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC", - отметили в КМГ.

Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв.км); переобработку исторических данных 2D 400 пог. км; бурение одной надсолевой разведочной скважины глубиной 2000 м. В зависимости от результатов данных 3D сейсморазведки будет принято решение о бурении одной подсолевой разведочной скважины глубиной 4500 м.

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