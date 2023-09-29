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"Казатомпром" в 2025 году нарастит добычу урана примерно на 6 тыс. тонн

"Казатомпром" в 2025 году нарастит добычу урана примерно на 6 тыс. тонн Национальная атомная компания "Казатомпром" значительно нарастит добычу урана в 2025 году.
Энергетика
29 сентября 2023 г. 17:11
Казатомпром в 2025 году нарастит добычу урана примерно на 6 тыс. тонн

Национальная атомная компания "Казатомпром" значительно нарастит добычу урана в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Совет директоров "Казатомпром" одобрил стратегию компании по увеличению объемов производства в 2025 году до 100%-го уровня, запланированного в рамках контрактов на недропользование", - отмечается в сообщении.

По словам главного директора по коммерции компании Дастана Кошербаева, "Казатомпром" по разным причинам на протяжении целых семи лет подряд производил на 20% меньше, чем мог по контрактам на недропользование.

К слову, в прошлом году это "отставание" сократили до 10%, оно сохраняется в этом и запланировано на будущий год. Причем главными причинами сокращения стали последствия пандемии.

Он отметил, что стратегия компании ориентирована на рынок, а намерение увеличить добычу обусловлено ростом числа контрактов и объемов продаж.

Решение увеличить добычу обусловлено тем, что компания продолжает успешно заключать среднесрочные и долгосрочные контракты как с новыми, так и с существующими клиентами на фоне улучшающейся конъюнктуры рынка урана.

Дополнительные объемы производства 2025 года будут направлены на выполнение контрактных обязательств компании по поставкам, начиная с 2025 года, отметили в "Казатомпром".

Увеличение объемов первичного производства урана, по оценкам компании, составит до 6 тыс. тонн по сравнению с планами на 2024 год.

"Объем производства "Казатомпром" в 2025 году, таким образом, ожидается на уровне 30 500-31 500 тонн урана (на 100%-ной основе), достигнув 100%-го общего объема производства в рамках контрактов на недропользование на 2025 год", - уточнили в компании.

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