"Казатомпром" распродает убыточные "дочки"

Общая стоимость трех непрофильных активов атомной компании оценивается в 22,5 млн долларов США

Три непрофильных актива выставила на торги НАК «Казатомпром» через e-auction.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, нацкомпания планирует реализовать на этой площадке ТОО Kazakhstan Solar Silicon.

Предприятие расположено в Усть-Каменогорске и специализируется на производстве фотоэлектрических ячеек из кремния солнечной чистоты, применяемых для изготовления фотоэлектрических модулей. Они, в свою очередь, используются для преобразования энергии солнца в электроэнергию. Стартовая цена по данному объекту установлена в размере 5,5 млрд тенге (свыше 13 млн долларов США). На дату оценки, как указывается в приложенных данных о финансовых показателях, его чистый убыток равнялся 12,8 млрд тенге (30,3 млн долларов США).

Продается также предприятие по производству фотоэлектрических модулей ТОО Astana Solar по стартовой цене 3,3 млрд тенге (7,8 млн долларов США). Его убытки на дату оценки превышали 248 млн тенге (0,6 млн долларов США).

И третий актив, который выставила на аукцион национальная атомная компания, – ТОО «Металлургический комбинат KazSilicon» в Алматинской области. Начать торги по нему планируется со стартовой цены в 707 млн тенге (1,7 млн долларов США). Финансовые показатели комбината также оставляют желать лучшего. На дату оценки его убыток составил 237 млн тенге (0,6 млн долларов США).

Оценку трех предприятий проводило ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» 7 сентября 2020 года. По всем объектам торги назначены на 10:00 12 февраля 2021 года. Примечательно, что в марте 2019 года в НАК «Казатомпром» сообщали о договоре по продаже консолидированного пакета акций (75%) в уставных капиталах ТОО Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon и «МК KazSilicon» консорциуму стратегических инвесторов. В консорциум вошли российский «Ядран Солар», французская ЕСМ Greentech и китайская Kasen/Canadian Solar. Подписание договора купли-продажи состоялось в рамках Астанинского экономического форума. Сумму сделки в компании тогда не раскрыли. Кроме того, по истечении трех лет консорциум намеревался выкупить оставшиеся 25% долей участия в уставных капиталах указанных компаний.

