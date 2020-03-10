Казахстанский эксперт о причинах обвала цен на нефть

Петр Своик https://report.az/storage/news/e67d40a038358080ef0e7bda18cc9ed6/f553e981-3039-4435-829a-88e360d2cf96_292.jpg

"Падение цен на нефть — это большая игра, в конечном счете атака идет на глобальный финансовый рынок, конкретно на доллар CША".

Об этом Report заявил казахстанский политик и экономист Петр Своик, комментируя внезапное обрушение цен на нефть.

При этом, экономист не придерживается мнения ряда экспертов, считающих причиной падения цены на нефть противостояние на нефтяном рынке Саудовской Аравии и России.

"Напомню, что глобальный экономический кризис 2008 года начался с финансового кризиса на рынках США, а потом уже последовали другие последствия, в частности падение цен на нефть. Сейчас все строго наоборот. Началось все с коронавируса, который притормозил всю экономику (глобальную-ред.), а в конечном счете притормозил возможность обслуживания долларовой пирамиды. А теперь Россия начинает долгосрочную игру на понижение цен на нефть для того, чтобы сначала вытеснить с рынков американскую сланцевую нефть, за этим еще и маячит рынок газа. И закончится игра на понижение не раньше, чем будет надежно похоронена сланцевая добыча в США и произойдет банкротство компаний в этой отрасли", - считает эксперт.

П. Своик также предположил, что цена на нефть при этом сохранится в диапазоне 30-40, а возможно достигнет и 45 долларов США за баррель: "В любом случае в том диапазоне, который вытесняет американскую сланцевую нефть. Эта цена будет поддерживаться долгосрочно, при этом Россия сможет продержаться на такой цене. Но это не война за рынок нефти, это война за финансовый рынок".

Экономист также подчеркивает, что "война за финансовый" передел мира идет не между государствами, а между элитами внутри отдельных стран.

"Одними из центров данных войн можно назвать Вашингтон, Брюссель, Лондон и Москву. По предположительному сценарию, сначала должна будет рухнуть глобальная финансовая долларовая пирамида. После этого победители будут устанавливать новые правила игры. И в этом новом, поделенном на экономические блоки, мире лидерство достанется тем, кто предложит новые наиболее эффективные и приемлемые для всех системы валютных расчетов - разумеется, цифровые, технологии блокчейн, без ростовщичества и банков".

П. Своик, при этом, советует не откладывать в сторону фактор традиционных экономик.

"Но безусловным доминантом в постдолларовом мире будут страны, обладающие природными ресурсами. Это будет однозначное преимущество перед всеми. США со своими природными ресурсами уйдут к себе, перестав быть экспортером для Европы, а Россия будет надежно снабжать ее и газом и нефтью",-заключил экономист.