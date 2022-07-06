Казахстанский эксперт: Работа нефтепровода КТК может не возобновиться даже через месяц

В Казахстане опасаются, что ситуация с перерывами в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - тревожный звонок о планах российских властей "выдавить" из трубопровода западные компании, являющиеся его акционерами и пользователями, и возможно

В Казахстане опасаются, что ситуация с перерывами в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - тревожный звонок о планах российских властей "выдавить" из трубопровода западные компании, являющиеся его акционерами и пользователями, и возможно даже национализировать его.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил эксперт в области энергетики Нурлан Жмагулов.

Вчера суд по иску Росприроднадзора принял решение приостановить работу КТК на месяц.

"В рамках правого поля сложно национализировать, а вот за экологические нарушения можно легко закрыть проект на неопределенный срок. Ведь, не существует прайс-листа за гибель морской фауны или растений", - заявил Жмагулов. По его словам, КТК - единственный частный нефтепровод в России, акционерами которого являются представители "недружественных" для России стран.

Для Казахстана этот нефтепровод имеет стратегическое значение, так как по нему прокачивается свыше 80% добываемой в Казахстане нефти. Причем, расширение линии, над чем сейчас ведется работа, позволит довести мощность трубопровода до 83 млн тонн в год с нынешних 67 млн, что значит, что он сможет транспортировать и будущие объемы при расширении добычи нефти на таких крупных месторождениях, как "Тенгиз и "Кашаган"