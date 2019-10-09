Казахстанская компания заинтересована в транзите сжиженного газа через Азербайджан

Казахстанский "КазТрансГаз" заинтересован в транзите сжиженного газа и готов поставлять через Азербайджан 10-15 тыс. тонн сжиженного газа в месяц.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сказал на 16-ом заседании азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии в Баку.

Министр сказал, что сейчас ведется работа по оптимизации тарифов.

Шахбазов сообщил, что за 9 месяцев текущего года торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading продал 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

В прошлом году этот показатель составил 1,6 млн тонн, добавил министр.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о возобновлении прокачки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.